Ваноли оценил игру «Спартака» в своем первом матче в качестве наставника

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли подвел итоги товарищеского матча против «Слована» на сборе в Дубае.

Игра закончилась со счетом 2:2, хотя после первого тайма москвичи вели — 2:0.

«На данный момент моя цель — смотреть не на результат, а на рост команды и понимать, в каком направлении мы движемся. У игроков была определенная усталость, так это был первый матч после очень большой нагрузки. Я рад, что у нас были ошибки, потому что они дают возможность прогрессировать.

Моя цель — сделать команду. Крайние защитники стараются применить то, что я им говорю. Нам всегда нужно учиться. Необходимо делать то, что говорит тренер. Могу сказать, что они хорошо отыграли. «Слован» провел больше матчей, но это хороший первый матч», — приводит слова итальянца «СЭ».

Напомним, это был первый матч во главе «Спартака» для 49-летнего специалиста.

Ваноли возглавил столичный клуб в декабре прошлого года. Соглашение с ним рассчитано до конца сезона-2022/23 с опцией продления на один год.

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 23 очка. В следующем туре красно-белые на своем поле сразятся с ЦСКА. Также «Спартак» продолжает выступление в Лиге Европы, в плей-офф турнира российский клуб вышел с первого места в группе.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал игру команды в контрольном матче со «Слованом».