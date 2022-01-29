Червиченко отреагировал на слова Салиховой в адрес Газизова

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на слова Заремы Салиховой о бывшем генеральном директоре красно-белых Шамиле Газизове.

«По-моему, Зарема никуда и не уходила. То, что она ушла из инфополя, было вынужденным маневром. Это обусловлено неприятием ее персоны большинством болельщиков.

Зарема все равно продолжает оказывать влияние и оно будет только усиливаться. Что касается резких слов в адрес Газизова, то она же женщина. Зарема фонтанирует эмоциями. Для нее это нормально», — приводит слова Червиченко «СЭ».

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В декабре 2021 года он подал очередной иск в адрес клуба. В своем заявлении функционер отметил, что при приеме на работу владелец красно-белых Леонид Федун обещал ему процент акций команды. В свою очередь, Федун подчеркнул, что слова Газизова не имеют ничего общего с действительностью.

Ранее Салихова назвала Газизова жвачкой, которая прилипла к подошве и не отлипает.