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Конкурент Кокорина перешел в «Ювентус»

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twitter.com/ACFFiorentinaEN

Сербский форвард Душан Влахович перешел в туринский «Ювентус» из «Фиорентины».

Как сообщает официальный сайт «Юве», с форвардом заключен контракт до 30 июля 2026 года.

«Ювентус» заплатит за 22-летнего нападающего €70+10 млн, 70 млн будет выплачено тремя траншами, а еще 10 млн – в качестве бонусов, при достижении определенных показателей. Зарплата новичка «бьянконери» составит €7 млн в год.

Влахович выступал за «Фиорентину» с 2018 года, тогда он перебрался в итальянский клуб из «Партизана». В текущем сезоне форвард в 21 матче чемпионата Италии забил 17 мячей и сделал четыре результативные передачи.

В «Фиорентине» серб был главным конкурентом по позиции российского нападающего Александра Кокорина.

Ранее сообщалось, что Оресте Чинквини, бывший ассистент Фабио Капелло в сборной России и экс-спортивный директор петербургского «Зенита», высказался о ситуации с Александром Кокориным.

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Футбол. Чемпионат Италии
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