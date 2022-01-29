Украинский боксер Вирчис скончался в 48 лет

Бывший интерконтинентальный чемпион по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) украинец Владимир Вирчис скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщает официальный сайт Федерации бокса Украины.

Как передает «Обозреватель», ссылаясь на источники, спортсмен в последнее время находился в состоянии депрессии.

Украинец выступал в тяжелой весовой категории. В 1999 году провел свой первый бой на профессиональном ринге. В 2007 году Вирчис одолел представителя Италии Паоло Видоца, завоевав чемпионский титул по версии Европейского боксерского союза (EBU) в тяжелом весе. В общей сложности провел 28 боев, в которых одержал 26 побед.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Сильвестр Чоллань скончался на 52-м году жизни.

Чоллань одержал победу на чемпионате мира — 1998 в Санкт-Петербурге в упражнениях на кольцах и чемпионате Европы в 2002 году в Дебрецене. Он трижды принимал участие в Олимпийских играх. В 1996 году в Атланте Сильвестр завоевал серебряную медаль, а в 2000 году стал чемпионом Игр.