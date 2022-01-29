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Украинский футболист рассказал, как избил одноклубника в душе

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Konstantin Chernichkin/Reuters

Бывший полузащитник львовских «Карпат» Михаил Кополовец рассказал, как однажды избил одноклубника.

«Я играл в команде «Айнгайт». Там не было администраторов, поэтому мы занимались организацией сами. Например, у тебя должен быть свой мяч, который нужно накачать и взять с собой на тренировку.

Однажды я его не подкачал, а за это прописан штраф – €50. Мой одноклубник, поляк, ушел и сказал тренеру, что у меня мяч не подкачан. За это меня оштрафовали.

Я решил на это не закрывать глаза и довольно жестко побил его в душе. Подошел к нему и задал вопрос, почему он такой гнилой и сдал меня тренеру.

Дело не в деньгах, просто мне не понравился сам его жест. Он сказал, чтобы я ему ничего не говорил. Может, он был сильнее меня, но он мылся. Там было скользко, он намылен, мы полностью голые. Я пошел, надел кеды, сделал ему подножку, а когда он упал, я его там забуцаль», — приводит слова украинца Fan Day.

Ранее бывший главный тренер сборной Украины Mирон Mаркевич прокомментировал запрет Министерства спорта страны, согласно которому украинским атлетам запрещено давать комментарии и интервью на русском языке.

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Футбол. Чемпионат Украины
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