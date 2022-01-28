Промоутер Фьюри выложил рекордную сумму в истории бокса за бой с Уайтом

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен выиграл торги на организацию боя за пояс чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC между своим подопечным и Диллианом Уайтом.

Итоговая сумма сделки — $41,025 млн. Его соперник по тендеру Эдди Хирн предложил почти на $9 млн меньше. Эти торги стали самыми крупными в истории мирового бокса.

В октябре 2021 года Фьюри нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Эта победа стала для британца 31-й в профессиональной карьере, еще один бой завершился вничью.

После этой победы Всемирный боксерский совет дал Фьюри срок в 30 дней для организации поединка с представителем Украины Александром Усиком. Стороны не смогли договориться о бое, так как Энтони Джошуа воспользовался правом потребовать от украинца реванш.

По этой причине Фьюри должен провести поединок с обязательным претендентом, которым и является Уайт.

Ранее Фьюри обвинил украинца Усика в употреблении запрещенных веществ.