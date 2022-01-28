Российский теннисист Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса и вышел в финал Открытого чемпионата Австралии.

Полуфинальная встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянина. Матч продолжался 2 часа 30 минут.

Медведев 13 раз подал навылет и допустил 28 ошибок. Циципас совершил пять эйсов и допустил 32 неточности.

В финале Australian Open Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, который накануне обыграл Маттео Берреттини.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Финал пройдет 30 января. Действующим победителем турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который не смог сыграть на турнире в этом году из-за проблем с вакцинацией.

Ранее Медведев оскорбил судью во время матча против Стефаноса Циципаса.