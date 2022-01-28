Овечкин – главный претендент на «Харт Трофи»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является главным претендентом на приз самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги («Харт Трофи»). Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Россиянин набрал наибольшее количество баллов по итогам половины сезона — 74. Сообщается, что 12 из 16 опрошенных проголосовали за первое место капитана столичной команды. Второе место занимает хоккеист «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо (43 бала). На третьей строчке — форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (42).

В этом сезоне на счету Овечкина 29 заброшенных шайб и столько же результативных передач в 44 играх. Он занимает второе место в списке бомбардиров этого сезона в НХЛ. Лидирует Юбердо (17 + 42).

Ранее защитник казанского «Ак Барса» Джейсон Демерс объяснил, почему ставит канадского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби выше Александра Овечкина.