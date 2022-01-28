Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Стало известно, как россияне планируют отдыхать в феврале 09:03
Подписчиков удивил вид борющегося с раком Валентина Юдашкина 09:02
Гилберт: если Циципас сыграет так же, как с Синнером, то у него будет шанс... 09:01
Россиянам рассказали, как избежать лишних покупок в дни распродаж 09:00
На Украине рассказали, как прошел разговор Зеленского и Байдена 08:56
Медведев высказался о праве на свободное ношение оружия в России 08:56
В Европе рассказали о вариантах антироссийских санкций 08:55
Мостовой о Хендриксе: приезжают, зарабатывают бешеные деньги, а потом едут обратно 08:54
Овечкин – главный претендент на «Харт Трофи» 08:48
Россиянам посоветовали не держать сбережения в наличных 08:45
Бесплатная ставка 2000 р.

Лыжница Степанова резко ответила подписчику на вопрос о здоровье в команде

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Marius Simensen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская лыжница Вероника Степанова, которая вошла в состав олимпийской сборной России, резко ответила на заданный подписчиком в социальной сети вопрос о здоровье в команде.

Один из пользователей Isntagram поинтересовался у лыжницы здоровьем спортсменов.

«Ну скажи, у нас все в команде здоровы?» — спросил подписчик.

«Вы всерьез считаете, что о команде в целом должна говорить я, а не Елена Валерьевна? Я имею право говорить только о себе — и никак иначе», — ответила Степанова в комментарии.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что Олимпиаду в Пекине целесообразно перенести на следующий год.

Все новости на тему:
Олимпиада 2022
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть