Лыжница Степанова резко ответила подписчику на вопрос о здоровье в команде

Российская лыжница Вероника Степанова, которая вошла в состав олимпийской сборной России, резко ответила на заданный подписчиком в социальной сети вопрос о здоровье в команде.

Один из пользователей Isntagram поинтересовался у лыжницы здоровьем спортсменов.

«Ну скажи, у нас все в команде здоровы?» — спросил подписчик.

«Вы всерьез считаете, что о команде в целом должна говорить я, а не Елена Валерьевна? Я имею право говорить только о себе — и никак иначе», — ответила Степанова в комментарии.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что Олимпиаду в Пекине целесообразно перенести на следующий год.