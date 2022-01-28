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Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче с «Сиэтлом»

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Gene J. Puskar/AP

«Питтсбург Пингвинз» проиграл «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Выявить победителя в основное время команды не смогли, три периода завершились со счетом 1:1. В овертайме сильнее оказался «Сиэтл».

Ранее сообщалось, что Малкин сумел отличиться в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Сиэтл Кракен».

Форвард открыл счет в поединке. Это произошло в третьем периоде на 49-й минуте. Ассистентами российского хоккеиста выступили канадский защитник Крис Летанг и американский нападающий Брайан Раст.

Большую часть нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги Малкин пропустил из-за восстановления после травмы. После своего возвращения на лед российский игрок провел в рамках регулярного чемпионата девять матчей, в которых набрал десять очков — четыре раза (включая матч с «Сиэтлом») он поражал ворота соперников сам, а шесть раз выступил в роли ассистента для своих одноклубников.

В составе победителей отличились Джаред Макканн и Адам Ларссон.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург Пингвинз» — «Сиэтл Кракен» — 1:2 (ОТ)
1:0 — Малкин, (Летанг, Раст), 48:41;
1:1 — Макканн (Данн, Юханссон), 56:04;
1:2 — Ларссон, 61:17.

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Хоккей. НХЛ
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