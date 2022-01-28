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Прокуратура утвердила обвинение в отношении избивших олимпийского чемпиона Соловьева

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении двоих 18-летних мужчин, которые избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева.

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «г, д» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений).

«Прокурором отказано в удовлетворении ходатайств о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Тверской районный суд г. Москвы. Обвиняемые содержатся под стражей», — говорится в сообщении Telegram-канала столичной прокуратуры.

Напомним, что Соловьев был избит в российской столице в ночь на 21 декабря. 32-летний спортсмен вступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову, после чего неизвестные стали избивать его ногами. Он был доставлен в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы.

Соловьев в составе сборной России стал чемпионом домашних Олимпийских игр — 2014 в Сочи в командных соревнованиях и серебряным призером Олимпиады-2018.

В паре с Екатериной Бобровой Соловьев семь раз становился чемпионом России в танцах на льду. Его партнерша завершила свою спортивную карьеру в 2019 году. Сам Дмитрий пока окончательного решения не принял.

Ранее сообщалось, что Соловьев, который был избит в декабре, в своем Instagram рассказал о последствиях перенесенных ударов.

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