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Рудковская рассказала о самочувствии Плющенко

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская рассказала о его самочувствии, передает «Спорт-Экспресс».

О госпитализации известного спортсмена стало известно 26 января.

«Евгений нормально себя чувствует. Уже даже выходил на лед. Он ездит с утра на лечение. Его перевели домой, но он каждый день ездит на амбулаторное лечение. Сегодня выходил на лед, не хочет бросать своих спортсменов», — заявила Рудковская.

Ранее сообщалось, что Рудковская рассказала, с каким диагнозом ее супруг — бывший фигурист и тренер Евгений Плющенко — попал в больницу.

«Все нормально. У Евгения обострение язвы двенадцатиперстной кишки. С приступом его увезли вчера прямо с арены. Вечером обещали отпустить под амбулаторное лечение», — заявила Рудковская 26 января.

Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом, двукратным серебряным призером Олимпийских игр, трехкратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы, четырехкратным победителем финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпионом мира среди юниоров и десятикратным чемпионом России.

В 2017 году Плющенко объявил об открытии в Москве академии «Ангелы Плющенко». В июне 2020 года он был назначен одним из тренеров сборной России по фигурному катанию.

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