Панарин обогнал Буре по голевым передачам за карьеру в НХЛ

Российский нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс».

Форвард помог отличиться Баркли Гудроу на 5-й минуте первого периода, сделав счет 2:0. Голевая передача в матче стала для Артемия 343-й в 472 матче за карьеру в НХЛ, благодаря чему он вышел на чистое 16-е место по результативным передачам среди российских хоккеистов. По этому показателю Панарин обошел легендарного Павла Буре, который отдал 342 передачи в 702 матчах.

Поединок «Коламбуса» и «Рейнджерс» еще идет, после первого периода счет 2:2. Стоит отметить, что первую шайбу клуба из Нью-Йорка забросил Панарин.

Ранее сообщалось, что защитник казанского «Ак Барса» Джейсон Демерс объяснил, почему ставит канадского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби выше форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

В этом сезоне на счету Овечкина 29 заброшенных шайб и столько же результативных передач в 44 играх. Он занимает второе место в списке бомбардиров этого сезона в НХЛ. Лидирует нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо (17 + 42).