Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Прокуратура утвердила обвинение в отношении избивших олимпийского чемпиона Соловьева 04:31
Россияне стали чаще сдерживать обещания взыскателям выплатить задолженность 04:28
Генконсул России Евгений Бобров оценил операцию по эвакуации россиян из Алма-Аты 04:24
Рудковская рассказала о самочувствии Плющенко 04:10
Консульство нашло россиянку с 9-месячной дочерью, пропавших в Мексике 04:07
ЕС и Великобритания разрабатывают санкции против России на случай... 03:53
Солдаты ливанской армии спасли из снежного плена свыше 60 человек 03:42
Россия обвинила США в экологической катастрофе 03:41
Инфекционист рассказал, когда число новых заражений COVID-19 достигнет ста тысяч... 03:39
Большунов отгонял от себя журналистов во время предолимпийской тренировки 03:31
Бесплатная ставка 2000 р.

Панарин обогнал Буре по голевым передачам за карьеру в НХЛ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Bruce Bennett/AP

Российский нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс».

Форвард помог отличиться Баркли Гудроу на 5-й минуте первого периода, сделав счет 2:0. Голевая передача в матче стала для Артемия 343-й в 472 матче за карьеру в НХЛ, благодаря чему он вышел на чистое 16-е место по результативным передачам среди российских хоккеистов. По этому показателю Панарин обошел легендарного Павла Буре, который отдал 342 передачи в 702 матчах.

Поединок «Коламбуса» и «Рейнджерс» еще идет, после первого периода счет 2:2. Стоит отметить, что первую шайбу клуба из Нью-Йорка забросил Панарин.

Ранее сообщалось, что защитник казанского «Ак Барса» Джейсон Демерс объяснил, почему ставит канадского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби выше форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

В этом сезоне на счету Овечкина 29 заброшенных шайб и столько же результативных передач в 44 играх. Он занимает второе место в списке бомбардиров этого сезона в НХЛ. Лидирует нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо (17 + 42).

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть