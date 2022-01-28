Большунов отгонял от себя журналистов во время предолимпийской тренировки

Российский лыжник Александр Большунов во время одной из предолимпийских тренировок отгонял от себя журналистов норвежского телеканала NRK, о чем сообщил его представитель.

Спортсмен проводил тренировку в Сейзер Альм (Италия), и не хотел, чтобы этот процесс снимали норвежские телевизионщики, поэтому вступил в конфликт с журналистами и операторами.

Напомним, что в мужскую сборную России по лыжным гонкам на Олимпиаде, кроме Большунова, вошли Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков и Артем Мальцев.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала спортсменов, которые должны стать знаменосцами национальной команды на церемонии открытия зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине.