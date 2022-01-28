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Медведева убежала из студии во время интервью из-за коробки с «сюрпризом»

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jmedvedevaj/Instagram

Двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева убежала из студии во время интервью на канале «ОК на связи!» из-за своей фобии.

Фигуристка давала интервью, и во время разговора с ведущим в студию вынесли коробку, которую попросили Медведеву открыть. Она так сделала, однако сразу же выбежала из студии. В коробке были бабочки, о боязни которых спортсменка рассказывала еще несколько лет назад.

Спустя несколько минут Медведева вернулась в студию.

«Вы что, так нельзя делать! Лучше бы вы пауков туда положили. У меня фобия, мне нельзя такое давать», — заявила фигуристка.

В нынешнем сезоне Медведева не выступала на официальных соревнованиях, но приняла участие в шоу «Ледниковый период», где каталась в паре с известным тиктокером Даней Милохиным.

Ранее сообщалось, что Медведева поделилась мнением о поднятии возрастного ценза в фигурном катании. После Олимпийских игр — 2022 в Пекине конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) рассмотрит идею поднять возрастной ценз до 17 лет при переходе на взрослый уровень в одиночном катании. Сейчас он составляет 15 лет.

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