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Третьяк рассказал, за какими видами спорта будет смотреть на Олимпиаде

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, за какими видами спорта будет следить во время зимних Олимпийских игр — 2022, которые пройдут в Пекине, передает CGTN.

«Я очень люблю фигурное катание. Коньки, конькобежный спорт. Интересно смотреть также и другие виды спорта: горные лыжи, например. Меня больше привлекают командные виды спорта. Буду болеть за нашу женскую хоккейную сборную», — заявил Третьяк.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Третьяк поделился мыслями о шансах команды на победу на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Россия сыграет в группе B на Олимпиаде вместе с национальными сборными Чехии, Швейцарии и Дании.

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Олимпиада 2022
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