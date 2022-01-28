Жена Карпина назвала клуб, который тренер никогда не возглавит

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, рассказала, какой клуб ее муж вряд ли когда-нибудь возглавит.

По ее мнению, такой командой является петербургский «Зенит».

«Зенит», мне кажется, это вообще нереально. Скорее ему предложит «ПСЖ», чем «Зенит». По понятным причинам.

Да, Ростов очень полюбила, но в Питер уехала бы, потому что это действительно мой любимый город в России. Хотя я очень люблю Ростов. Ростов или Москва? Ростов. Ростов или Питер? Питер. Вот так», — заявила Карпина во время интервью «Betsafe Прибалтика».

Ранее сообщалось, что Карпин в эфире радио «Первое Спортивное» рассказал, как национальная команда планирует играть в стыковом матче против команды Польши.

Напомним, что сборная России под руководством Валерия Карпина заняла второе место в группе отборочного турнира к чемпионату мира, уступив Хорватии в заключительном матче. Это позволило россиянам попасть в стыковые матчи.

24 марта 2022 года пройдет встреча между сборными России и Польши. Победитель этой пары сыграет с победителем противостояния сборных Швеции и Чехии. Положительный результат станет билетом в финальную стадию чемпионата мира – 2022, который пройдет в Катаре.