Третьяк оценил шансы сборной России на победу на Олимпиаде

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мыслями о шансах команды на победу на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, передает CGTN.

Россия сыграет в группе B на Олимпиаде вместе с национальными сборными Чехии, Швейцарии и Дании.

«Шансы у нас хорошие. Я считаю, что у нас неплохая команда. Конечно, будет очень сложно, потому что большинство соперников — это игроки, которые играют в КХЛ. Мы собрали лучшее из того, что у нас есть. Шансы занять первое место есть», — заявил Третьяк.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что пресс-служба «Куньлунь Ред Стар» опубликовала в Twitter состав сборной Китая на Олимпийские игры — 2022. В список попал 34-летний российский защитник Денис Осипов.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Осипов принял участие в 25 матчах, в которых ему удалось сделать одну результативную передачу. Его показатель полезности -13.