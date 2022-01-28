Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Российский посол в Ирландии договорился с местными рыбаками о проведении... 01:25
Постпредство США при ООН подтвердило, что запросило на 31 января заседание... 01:24
Медведева не стала бы ничего менять в своей подготовке к Играм в 2018 году 01:10
РИА «Новости»: США запросили заседание СБ ООН по ситуации вокруг Украины... 01:07
Кадыров напомнил госдепу Гуантанамо 01:05
В Киргизии сообщили, что договорились с Таджикистаном о полном прекращении... 01:04
В Средиземное море вошла еще одна группа больших десантных кораблей ВМФ России 00:59
Захарова сообщила об освобождении блогера Котова в Египте с помощью российских... 00:53
Зюганов призвал отменить закон о Fan ID 00:50
Пентагон раскрыл, какие части отправляются в Европу 00:47
Бесплатная ставка 2000 р.

Третьяк оценил шансы сборной России на победу на Олимпиаде

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мыслями о шансах команды на победу на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, передает CGTN.

Россия сыграет в группе B на Олимпиаде вместе с национальными сборными Чехии, Швейцарии и Дании.

«Шансы у нас хорошие. Я считаю, что у нас неплохая команда. Конечно, будет очень сложно, потому что большинство соперников — это игроки, которые играют в КХЛ. Мы собрали лучшее из того, что у нас есть. Шансы занять первое место есть», — заявил Третьяк.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что пресс-служба «Куньлунь Ред Стар» опубликовала в Twitter состав сборной Китая на Олимпийские игры — 2022. В список попал 34-летний российский защитник Денис Осипов.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Осипов принял участие в 25 матчах, в которых ему удалось сделать одну результативную передачу. Его показатель полезности -13.

Все новости на тему:
Олимпиада 2022
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть