Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Российский посол в Ирландии договорился с местными рыбаками о проведении... 01:25
Постпредство США при ООН подтвердило, что запросило на 31 января заседание... 01:24
Медведева не стала бы ничего менять в своей подготовке к Играм в 2018 году 01:10
РИА «Новости»: США запросили заседание СБ ООН по ситуации вокруг Украины... 01:07
Кадыров напомнил госдепу Гуантанамо 01:05
В Киргизии сообщили, что договорились с Таджикистаном о полном прекращении... 01:04
В Средиземное море вошла еще одна группа больших десантных кораблей ВМФ России 00:59
Захарова сообщила об освобождении блогера Котова в Египте с помощью российских... 00:53
Зюганов призвал отменить закон о Fan ID 00:50
Пентагон раскрыл, какие части отправляются в Европу 00:47
Бесплатная ставка 2000 р.

Медведева рассказала, чем бы занималась, если бы не фигурное катание

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Денис Гладков/«Газета.Ru»

Двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, чем бы занималась по жизни, если бы не приняла решение связать ее с профессиональным спортом.

Спортсменка призналась, что ее профессия все равно была бы творческой.

«Думаю, это что-то, что связано с искусством. У меня в семье по поколениям много художников. Думаю, это было бы что-то связанное с творчеством. Что именно не знаю, возможно тоже художником или дизайнером», — сказала Медведева в эфире передачи «ОК на связи!».

Фигуристка дважды выигрывала чемпионат мира, а на зимних Олимпийских играх — 2018 года стала обладательницей двух серебряных медалей — в личном первенстве и командном. В нынешнем сезоне она не выступала на официальных соревнованиях, но приняла участие в шоу «Ледниковый период», где каталась в паре с известным тиктокером Даней Милохиным.

Ранее сообщалось, что канадская фигуристка Габриэль Дэйлман ответила на вопрос, было ли повышенное внимание тренера Брайана Орсера к Медведевой причиной ее ухода от тренера.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть