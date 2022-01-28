Медведева рассказала, чем бы занималась, если бы не фигурное катание

Двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, чем бы занималась по жизни, если бы не приняла решение связать ее с профессиональным спортом.

Спортсменка призналась, что ее профессия все равно была бы творческой.

«Думаю, это что-то, что связано с искусством. У меня в семье по поколениям много художников. Думаю, это было бы что-то связанное с творчеством. Что именно не знаю, возможно тоже художником или дизайнером», — сказала Медведева в эфире передачи «ОК на связи!».

Фигуристка дважды выигрывала чемпионат мира, а на зимних Олимпийских играх — 2018 года стала обладательницей двух серебряных медалей — в личном первенстве и командном. В нынешнем сезоне она не выступала на официальных соревнованиях, но приняла участие в шоу «Ледниковый период», где каталась в паре с известным тиктокером Даней Милохиным.

Ранее сообщалось, что канадская фигуристка Габриэль Дэйлман ответила на вопрос, было ли повышенное внимание тренера Брайана Орсера к Медведевой причиной ее ухода от тренера.