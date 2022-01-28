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Карпин рассказал о планах на матч против сборной Польши

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире радио «Первое Спортивное» рассказал, как национальная команда планирует играть в стыковом матче против команды Польши.

«Матч против Польши? Нет главного тренера, непонятно к кому готовиться. Они темная лошадка. Игроки у них плюс-минус те же, но что это будет за игра? Прессинг, ожидание ошибки? Непонятно. Мы готовимся от себя, учитывая нюансы, связанные с появлением нового главного тренера. Смелый футбол? Будем готовы в него играть. Да, будем играть в атаку, смело, мы так хотим. Получится ли – другой вопрос», – сказал Карпин.

Напомним, что сборная России под руководством Валерия Карпина заняла второе место в группе отборочного турнира к чемпионату мира, уступив Хорватии в заключительном матче. Это позволило россиянам попасть в стыковые матчи.

24 марта 2022 года пройдет встреча между сборными России и Польши. Победитель этой пары сыграет с победителем противостояния сборных Швеции и Чехии. Положительный результат станет билетом в финальную стадию чемпионата мира – 2022, который пройдет в Катаре.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Ранее Карпин прокомментировал слова форварда «Динамо» Федора Смолова, который заявил, что национальная команда проиграла Хорватии из-за психологического фактора.

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