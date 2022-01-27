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Журова: Союзу биатлонистов России «прилетит» за снятие спортсменов с рейса

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РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала инцидент с недопуском представителей олимпийской сборной России по биатлону на борт самолета, вылетавшего в Пекин.

У биатлонистки Ирины Казакевич оказался просроченный QR-код, а у спортсменки Валерии Васнецовой, тренера Михаила Шашилова и массажиста Романа Никитина его не было в специальном приложении. Журова допустила, что имел место технический сбой, а также выразила мнение, что ответственность за этот инцидент должен нести Союз биатлонистов России (СБР).

«Для меня это удивительно, потому что у всех спортсменов QR-код должен быть — они постоянно летают, у них столько соревнований. Может быть, что-то не сработало в системе. Перед такими стартами, как Олимпиада, все проверяется несколько раз.

Думаю, что СБР за это «прилетит», они же за это отвечают. Сам спортсмен, конечно, тоже должен нести ответственность. Но представители Федерации, исполнительный директор, должны щепетильно отслеживать такие вещи. Перед Олимпийскими играми надо все нюансы проверять — тем более, QR-код на свой же рейс», — сказала Журова «Газете.Ru».

Прославленная спортсменка отметила, что члены олимпийской сборной должны были и сами удостовериться в наличии и актуальности QR-кодов. По словам Журовой, сложившаяся ситуация является дополнительным стрессом для них в преддверии Олимпиады.

«Если у нас такое происходит, то и в других командах, наверное, есть что-то подобное. Надеюсь, биатлонисты сделают QR-коды и полетят днями позже. Но вообще, это все равно нервяк. Я не понимаю, как сейчас у спортсмена может не быть QR-кода, все этим озабочены. Не нужно всегда на организаторов надеяться, надо думать и самому», — заключила Журова.

Ранее СБР объяснили недопуск членов сборной на рейс технической проблемой.

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Олимпиада 2022
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