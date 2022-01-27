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В сборной России по биатлону зафиксировали случай заражения коронавирусом

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Reuters

В сборной России по биатлону зафиксировали один случай заражения коронавирусной инфекцией. Положительный тест на коронавирус оказался у руководителя сервис-группы Союза биатлонистов России (СБР) Александра Печерского, передает пресс-служба организации.

Также сообщается, что Печерский не сможет помочь национальной команде на Олимпийских играх в Пекине. В ближайшее время в столицу Китая отправится Дмитрий Блинов, который находился в резервном списке олимпийской сервис-бригады. Тесты остальных членов сборной отрицательные.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее глава Министерства иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что США должны прекратить мешать проведению Олимпийских игр в Пекине.

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Олимпиада 2022
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