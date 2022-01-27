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Ветеран ЦСКА — о Кучаеве: это не уровень ЦСКА, хлюпенький игрок

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РФС

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал переход российского хавбека армейцев Константина Кучаева в казанский «Рубин» на правах аренды до конца текущего сезона.

«Что такое Кучаев? Это не уровень ЦСКА. У него нет мощи, стабильности. Такие игроки не вытянут команду на второе, даже третье место. Он немощный, неагрессивный.

Мне кажется, он бережет себя после травмы. Все-таки большие деньги получает. Футбол изменился. Они все страхуются. Мы просто отмокали в душе, чтобы только отдохнуть. А эти причесались, сели в тачки и до свидания. Менталитет изменился в корне.

Думают, как бы побыстрее заработать миллион долларов. Я очень рад, что Кучаева отпустили. Очень хлюпенький игрок», — приводит слова экс-защитника ЦСКА «СЭ».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Кучаев принял участие в 13 матчах, в которых ему не удалось сделать результативных действий. Недавно он продлил контракт с московским клубом до окончания сезона-2023/2024. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в €4 млн.

После 18 туров ЦСКА располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 30 очков.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс перешел в голландский «Фейеноорд» на правах аренды.

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Футбол. Чемпионат России
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