Самсонову потребовалось помощь врачей после столкновения с Овечкиным

Российский голкипер клуба «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов пострадал после столкновения с капитаном своей команды Александром Овечкиным в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сан-Хосе Шаркс».

В концовке третьего периода Овечкин вступил в борьбу со своим соперником — швейцарским форвардом Тимо Майером — на пятаке рядом с воротами Самсонова. По итогам стычки россиянин не сумел удержаться на ногах и завалился на Самсонова, которому после этого потребовалась помощь врачей. Видеозапись эпизода доступна в «Яндекс.Спорт».

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Шаркс».

Российский голкипер проигравшей команды Илья Самсонов в матче отразил 26 ударов по своим воротам из 29. Российские хоккеисты «Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не отличились. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин также не смог помочь своей команде.