Мазепин — о встрече с Роналду: лучшая тренировка в этом году

Российский пилот команды «Формулы-1» «Хаас» Никита Мазепин опубликовал в своем Instagram фотографию с именитым нападающим сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Спортсмены встретились в тренажерном зале, где провели совместную тренировку.

«Пока что лучшая тренировка в этом году», – подписал фотографию Мазепин.

Ранее сообщалось, что стало известно, почему португальский нападающий Криштиану Роналду не перешел в «Манчестер Сити» летом. Об этом сообщает The Athletic. По информации источника, на финальной стадии трансфера Роналду засомневался, будет ли он получать достаточное количество игрового времени в «Сити».

Кроме того, изначально предполагалось, что форвард Рахим Стерлинг перейдет в «Барселону», оставив место под Роналду, но трансфер не состоялся.

27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду, который выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.