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Российская баскетболистка рассказала о флирте со стороны женатого футболиста

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РИА Новости

Русская баскетболистка Валерия Дерябина рассказала, как однажды ей оказывал знаки внимания женатый футболист, передает журнал Maxim.

Спортсменка не стала раскрывать ни фамилию мужчины, ни клуб, за который он играет.

«Мне симпатизировал этот молодой человек. Но потом выяснилось, что он представился не своим именем и у него есть беременная жена. Это его друг случайно проболтался и назвал настоящее имя», — рассказала спортсменка.

Дерябина поделилась, что позднее нашла мужчину в социальных сетях.

«Футболист. Остался осадок от вранья. Наверное, боялся, что я буду писать его жене. Но я же нормальный человек — зачем мне это?» — заявила она.

Дерябина играет в стритбол — это баскетбол «трое на трое» и одно кольцо. Недавно вместе с командой она стала победительницей мирового турнира, в финале Россия обыграла Италию.

Ранее сообщалось, что журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что решение об удалении скандального ролика ЦСКА с презентацией Юсуфа Языджи принял лично председатель совета директоров армейцев Максим Орешкин.

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