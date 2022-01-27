Федор Емельяненко рассказал о конфликте с президентом UFC

Российский тяжеловес Bellator Федор Емельяненко высказался о конфликте с президентом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даной Уайтом, передает «Спорт-Экспресс».

30 октября на пресс-конференции после UFC 267 Уайт заявил, что Емельяненко не пришлось бы биться в 45-летнем возрасте, если бы он в свое время начал выступать в UFC.

«Главное — человеком надо оставаться в любой ситуации и жизненной позиции. Опять же, повторюсь, что, если бы UFC хотели, я бы у них бился. Просто UFC показывали характер, потом уже я не мог биться, да и мне не хотелось биться уже. Нельзя разменивать отношения на деньги», — заявил Емельяненко.

Ранее сообщалось, что президент Bellator Скотт Кокер заявил, что российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко намерен провести поединок против американца Райана Бейдера.

Напомним, что «Последний император» совсем недавно нокаутировал американского бойца Тимоти Джонсона на турнире Bellator 269 в Москве. Всего Емельяненко провел 47 боев, из которых 16 закончились нокаутом соперника. Бейдер является действующим чемпионом Bellator MMA в тяжелом весе. До этого он выступал в UFC. На его счету 28 побед, семь поражений и одна ничья.