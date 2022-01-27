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«Вашингтон» проиграл «Сан-Хосе», Овечкин остался без очков

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Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Шаркс».

Российский голкипер проигравшей команды Илья Самсонов в матче отразил 26 ударов по своим воротам из 29. Российские хоккеисты «Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не отличились.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин также не смог помочь своей команды. В этом сезоне на счету Овечкина 29 заброшенных шайб и столько же результативных передач в 44 играх. Он занимает второе место в списке бомбардиров этого сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Лидирует нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо (17 + 42).

Ранее сообщалось, что журналист Тарик Эль-Башир высказался о проблемах «Вашингтон Кэпиталз» с реализацией большинства в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон Кэпиталз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 1:4
0:1 — Грегор (Бёрнс, Барабанов), 07:41;
0:2 — Мелош (Ньето). 23:58;
1:2 — Спронг (Бекстрём), 40:14;
1:3 — Дален (Майер), 56:51;
1:4 — Кольяно, 59:39.

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Хоккей. НХЛ
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