«Вашингтон» проиграл «Сан-Хосе», Овечкин остался без очков

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Шаркс».

Российский голкипер проигравшей команды Илья Самсонов в матче отразил 26 ударов по своим воротам из 29. Российские хоккеисты «Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не отличились.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин также не смог помочь своей команды. В этом сезоне на счету Овечкина 29 заброшенных шайб и столько же результативных передач в 44 играх. Он занимает второе место в списке бомбардиров этого сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Лидирует нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо (17 + 42).

Ранее сообщалось, что журналист Тарик Эль-Башир высказался о проблемах «Вашингтон Кэпиталз» с реализацией большинства в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 1:4

0:1 — Грегор (Бёрнс, Барабанов), 07:41;

0:2 — Мелош (Ньето). 23:58;

1:2 — Спронг (Бекстрём), 40:14;

1:3 — Дален (Майер), 56:51;

1:4 — Кольяно, 59:39.