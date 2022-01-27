«Барселона» обратится в прокуратуру по итогам расследования работы экс-президента

«Барселона» намерена опубликовать результаты расследования, начатого в связи с управлением каталонским клубом под руководством бывшего президента Хосепа Марией Бартомеу, сообщает официальный сайт команды.

«Во вторник, 1 февраля, будут обнародованы результаты тщательного расследования, проведенного в результате финансового аудита с целью выявления возможных нарушений в управлении клубом во время предыдущего президентского правления», — указано в заявлении.

Также клуб сообщил, что все результаты, которые были выявлены, будут составлены в отчет и отправлены в прокуратуру.

Осенью 2020 года Бартомеу был вынужден покинуть свой пост из-за постоянной критики, связанной с результатами, которые демонстрировал клуб, а также из-за конфликта с Лионелем Месси. В марте 2021 года Бартомеу даже был арестован после обысков в офисе «Барселоны» в связи с деятельностью каталонского клуба в соцсетях.

Ранее сообщалось, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси прилетел в Барселону для встречи с бывшими одноклубниками. Об этом сообщает Twitter OnzeTv3. По данным источника, аргентинский форвард поужинал в одном из ресторанов столицы Каталонии с главным тренером «Барсы» Хави и полузащитником Серхио Бускетсом.