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Тренер Урманов не считает пропуск третьей Олимпиады проблемой для Туктамышевой

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Денис Гладков/«Газета.Ru»

Олимпийский чемпион и тренер Алексей Урманов прокомментировал непопадание российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой на Олимпийские игры — 2022 в Пекине, передает «Чемпионат.com».

Спортсменка пропускает третьи Игры подряд.

«Это абсолютно точно никакая не трагедия. Все в этой жизни познается в сравнении. Намного трагичнее для какого-нибудь спортсмена, который условно является фаворитом Олимпийских игр, приехать туда и выступить отвратительно, вместо первого места заняв десятое. Вот это, на мой взгляд, большая трагедия, чем просто не поехать», — заявил Урманов.

Туктамышева после короткой программы занимала седьмое место и по результатам второго соревновательного дня завершила свое выступление на этой же позиции. По итогам турнира фигуристка, которая занимается в группе у Алексея Мишина, не попала в состав сборной России на чемпионат Европы, а также в состав олимпийской команды, став первой запасной.

Ранее сообщалось, что Туктамышева поделилась секретом хорошего выходного дня.

«Горячий душ. Увлажняющая маска. И мультик «Как приручить дракона». Последнее — самое важное», — написала Туктамышева в сториз Instagram.

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Олимпиада 2022
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