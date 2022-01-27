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Экс-фигуристка Гербольдт назвала пропуск Игр-2022 Колядой большой трагедией

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Денис Гладков/«Газета.Ru»

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала пропуск Олимпийских игр — 2022 одним из лидеров сборной России — Михаилом Колядой, передает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 25 января Коляда сдал положительный тест на коронавирус. Была произведена замена, теперь на Олимпиаде выступит Евгений Семененко.

«Трагедия, конечно, большая. Спортсмен столько лет тратит ради этого старта. Многие специально остаются на промежуток в четыре года, чтобы выступить на этих соревнованиях.

Когда по такой причине происходит пропуск, то это трагедия. Для тренера психологически сложно, когда за одного ученика безумно расстраиваешься, а за другого радуешься», — заявила Гербольдт.

Коляда пропустил завершившийся в Эстонии чемпионат Европы из-за травмы стопы. Вместо него на турнир отправился Андрей Мозалев, который стал четвертым в соревнованиях мужчин-одиночников.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего в фигурном катании будет разыграно пять комплектов медалей.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Алена Леонова считает, что Михаилу Коляде нужно продолжить тренироваться в течение еще одного олимпийского цикла.

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Олимпиада 2022
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