Экс-тренер сборной Украины — о запрете на фото с россиянами: о каком братании может идти речь?

Бывший главный тренер сборной Украины Mирон Mаркевич прокомментировал запрет Министерства спорта Украины, согласно которому украинским атлетам запрещено давать комментарии и интервью на русском языке, передает Meta-ratings.com.ua.

Также сообщается, что спортсменам из Украины запрещено фотографироваться с российскими атлетами.

«Каждый должен быть патриотом своей страны и четко знать, где друг, а кто — враг. Поэтому о каких совместных фото, братании с россиянами может идти речь, если это страна-агрессор, убивающая твоих братьев и сестер, захватившая твои земли. Такое нельзя прощать», — заявил Маркевич.

Напомним, что министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены не должны быть рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Ранее сообщалось, что двукратный призер Олимпийских игр и бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев считает маразмом решение министра спорта страны запретить местным спортсменам находиться рядом с россиянами, держащими в руках флаг своей страны, на Олимпийских играх в Пекине.