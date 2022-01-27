Роднина назвала женское одиночное катание флагманом России на Олимпиаде

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы России Ирина Роднина поделилась мыслями о предстоящем выступлении российских фигуристок на Олимпиаде-2022, передает Sport24.

Сборную России на зимних Играх в Пекине представят действующая чемпионка Европы Камила Валиева, чемпионка мира Анна Щербакова и бронзовый призер европейского первенства Александра Трусова.

«Женское одиночное катание — наш флагман на Олимпийский играх. Здесь можно рассчитывать на полностью российский пьедестал. Девочки должны с этим справиться, им подобное уже удавалось на чемпионате мира и чемпионате Европы. На Олимпиаде такого никогда не было в фигурном катании», — заявила Роднина.

Экс-фигуристка подчеркнула, что соперниц у российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине нет, и выразила надежду, что спортсменок не подведет здоровье.

Ранее сообщалось, что фигуристы сборной России, которые работают в группе у Этери Тутберидзе, прибыли в Красноярск для прохождения тренировочного сбора перед тем, как отправиться в Пекин, где 4 февраля стартуют зимние Олимпийские игры.