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Глушаков — о Жиркове в «Химках»: мастерство не пропьешь

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РИА Новости

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков прокомментировал переход в состав команды 38-летнего футболиста Юрия Жиркова, передает Sport24.

С лета 2021 года футболист восстанавливался после повреждения, полученного на чемпионате Европы — 2020, и не играл ни за какую команду.

«Мастерство не пропьешь и не прогуляешь. Юра — опытный, хороший футболист. Еще нормально бегает. Физические кондиции не растерял. Смотрится неплохо. Даже лучше, чем многие наши давно тренирующиеся и играющие игроки. Это звоночек для них, чтобы задумались», — заявил Глушаков.

12 января «Химки» объявили о подписании контракта с защитником сборной России Жирковым. Срок контракта рассчитан до конца этого сезона, но может быть продлен еще на один год. Предыдущим клубом футболиста был петербургский «Зенит», в котором он выступал на протяжение пяти лет и три раза становился чемпионом России.

Жирков сыграл 105 матчей за национальную сборную России.

Ранее сообщалось, что Глушаков предложил своему одноклубнику Юрию Жиркову переманить форварда петербургского «Зенита» Сердара Азмуна в подмосковный клуб. Глушаков отреагировал на шутку Жиркова над Азмуном в связи с возможным переводом иранца в дубль «Зенита».

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Футбол. Чемпионат России
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