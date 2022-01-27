Месси не вызван в сборную Аргентины из-за перенесенного COVID-19

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони объяснил, почему нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не был вызван в национальную команду.

Согласно заявлению специалиста, коронавирусная инфекция, которой недавно переболел форвард, достаточно серьезно сказалась на его физическом состоянии.

«Очевидно, мы бы предпочли, чтобы Месси был здесь, с нами. Я говорил с ним, и он признался, что коронавирус сильно сказался на его состоянии. Важно, чтобы он поправился. Вот почему я решил, что лучше всего для него будет остаться в расположении клуба», — заявил специалист пресс-службе сборной.

Аргентинская национальная команда уже гарантировала себе участие в финальной части чемпионата мира — 2022 в Катаре. Следующие два матча сборная проведет против Чили и Колумбии.

Ранее сообщалось, что Месси прилетел в Барселону для встречи с бывшими одноклубниками. Об этом сообщает Twitter OnzeTv3. По данным источника, аргентинский форвард поужинал в одном из ресторанов столицы Каталонии с главным тренером «Барсы» Хави и полузащитником Серхио Бускетсом.

10 августа 2021 года «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании за «Барселону», в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач. Вместе со сборной Аргентины он впервые в карьере стал обладателем Кубка Америки.