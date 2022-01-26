Российские биатлонистки завоевали золото и бронзу в индивидуальной гонке на ЧЕ

Российская биатлонистка Евгения Буртасова одержала победу в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате Европы в Арбере (Германия).

Отметим, что Буртасова не допустила ни одного промаха на стрельбе. Второе место заняла молдавская спортсменка Алина Стремоус. Россиянка Наталья Гербулова замкнула тройку призеров. Кроме того, российская биатлонистка Виктория Сливко заняла четвертое место в этом заезде.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Биатлон. Чемпионат Европы. Арбер, Германия

Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км

1. Евгения Буртасова (Россия) – 44.22,9

2. Алина Стремоус (Молдавия) – +12,1

3. Наталья Гербулова (Россия) +16,4

Ранее российский биатлонист Антон Бабиков выиграл серебряную медаль в индивидуальной гонке на чемпионате Европы. Он отстал от победителя гонки, норвежца Сверре Дален Аспенса, на 11,6 секунды.