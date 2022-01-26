«Я нужен миру»: экс-вратарь ЦСКА странным образом объявил о завершении карьеры

Бывший голкипер московского ЦСКА и красноярского «Енисея» Сергей Чепчугов заявил о завершении профессиональной карьеры. Его слова передает «РБ Спорт».

«Принял ли я решение завершить футбольную карьеру? Да. Я нужен миру», — сказал Чепчугов.

Напомним, Сергей Чепчугов защищал цвета московского ЦСКА с января 2010-го по июль 2017 года. Сейчас вратарь выступает за «Енисей-2». В сезоне-2020/21 36-летний голкипер провел четыре матча за красноярскую команду в ФНЛ-2 и пропустил два мяча, проведя две игры на ноль. По информации Transfermarkt, максимальной рыночной стоимости голкипер достиг в 2009 году в период выступления за ЦСКА. Тогда он оценивался в €800 тыс.

Ранее Чепчугов опубликовал пост в Instagram, в котором вызвал на бой президента армейского клуба Евгения Гинера.