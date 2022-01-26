Легионер РПЛ рассказал, как шутил над одноклубниками после матча Хорватия-Россия

Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич рассказал, как шутил после того, как сборная Хорватии повела в счете в отборочном матче чемпионата мира против россиян.

«Я был уверен в победе Хорватии. Когда Хорватия забила, началась эйфория. Я сразу начал прикалываться над одноклубниками, в общем чате поставил на аватарку хорватский флаг. Но это все нормально, мы все шутили над этим. Я уверен, что если бы Россия прошла на чемпионат мира, я бы не смог появиться на тренировке на следующий день», — цитирует Мишкича Metaratings.

Напомним, что в ноябре сборные Хорватии и России встречались в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Тогда победа осталась за соперниками россиян. Подопечные Златко Далича выиграли со счетом 1:0, гол в свои ворота забил защитник Федор Кудряшов.

Это поражение не позволило сборной России напрямую отобраться на чемпионат мира в Катаре. Теперь подопечным Валерия Карпина предстоит сыграть стыковые матчи. 24 марта россияне проведут встречу со сборной Польши.

Ранее Евгений Ловчев высказался о взаимоотношениях наставника сборной России Валерия Карпина и нападающего Артема Дзюбы.