Экс-защитник «Уфы» заявил, что покинул клуб из-за неуважительного отношения тренера

Бывший защитник «Уфы» Мориц Бауэр, который сегодня покинул клуб из Башкортостана, рассказал, что решение об уходе он принял из-за неуважительного отношения главного тренера Алексея Стукалова.

«Я был не нужен главному тренеру, как игрок. Также он очень неуважительно относился ко мне, как к человеку. У меня не было другого выбора, кроме как покинуть «Уфу». Мне очень грустно от этого. Мне очень нравился клуб, люди и город, которые в первую очередь заставили меня вернуться сюда летом», — передает слова Бауэра «Бизнес Онлайн».

Бауэр стал игроком «Уфы» в феврале 2021 года, когда «Селтик» отдал его в аренду на полгода. Летом он перешел в клуб на постоянной основе, подписав контракт на два года.

В этом сезоне защитник принял участие в девяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в €1 млн.

После 18 туров клуб из Башкортостана с 16 очками занимает предпоследнее место в РПЛ и рискует вылететь в низший дивизион. Следующую игру подопечные Алексея Стукалова проведут против грозненского «Ахмата» 27 февраля.

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