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Белоголовцев о Fan ID: будь помоложе, примкнул бы к милым отморозкам из «Фратрии»

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Актер и болельщик московского «Спартака» Сергей Белоголовцев раскритиковал введение Fan ID и предположил, что трибуны в России опустеют.

«Ковид, Fan ID – будут сидеть три человека: Федун, его подруга и их случайно забредший дружок, владеющий всем металлом в Албании. Контроля и так дохрена в современной жизни, так еще и лишний появляется. Наверное, мне придется оформить Fan ID. А будь я помоложе, с удовольствием примкнул бы к этим милым отморозкам из «Фратрии» и прочих смешных организаций и тоже протестовал бы», — цитирует Белоголовцева «Все про спорт».

Также он отметил, что в этой ситуации обидным является то, что людей в очередной раз не стали слушать.

Напомним, что с 1 июня 2022 года вступит в силу закон о введении электронного документа Fan ID, который поможет идентифицировать участника соревнования в целях обеспечения безопасности.

Свое решение о бойкоте игр, на которых нужен будет Fan ID, уже высказали сообщества болельщиков столичных ЦСКА, «Спартака», а также «Зенита», «Ростова» «Краснодара» и ряд других клубов.

Ранее бывший игрок «Спартака» Максим Калиниченко высказался о введении Fan ID и раскритиковал некоторых болельщиков.

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