Российский футболист пожаловался на высокие цены на Сахалине

Полузащитник «СКА-Хабаровск» Александр Гаглоев вспомнил годы, которые он провел на Сахалине, и рассказал о высоком уровне цен на продукты.

«Изначально я не понимал куда еду. Сахалин не был футбольным городом. Цены пугали. Когда заходишь в магазин, а там булка хлеба стоит 100 рублей, иногда задумывался, стоит ли мне хлеб кушать», — передает слова Гаглоева официальный сайт «СКА-Хабаровск».

Гаглоев является воспитанником владикавказской «Алании». Почти всю свою карьеру он провел в клубах Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и дивизионе, рангом ниже. В этом году он будет выступать за «СКА-Хабаровск».

После 25 туров хабаровчане занимают пятое место и сохраняют шансы на выход в Российскую премьер-лигу. Следующий матч подопечные Сергея Юрана проведут против «Кубани», которая продолжает свое участие в элитном раунде Кубка России.

Ранее бывший полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Олег Шатов рассказал о жизни без зарплаты.

«Ничего, я без зарплаты уже нахожусь три месяца. Это мне не мешает получать искреннее удовольствие от футбола — приходить, тренироваться и бегать наравне с молодежью и играть с парнями в футбол», — отметил Шатов.