Экс-президент «Торпедо» объяснил, как запрещенное вещество попало в организм Обухова

Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов отреагировал на слова экс-нападающего столичной команды Владимира Обухова в том, что руководство виновато в попадании допинга в его организм.

«Руководство никогда этого не позволяло, этого не может быть, потому что не может быть никогда. По случайной ли причине, на мой взгляд, попало запрещенное вещество в организм Обухова? Я думаю, да, потому что от руководства клуба и вообще от клуба не могло такого быть. Никогда такого не было, чтобы кто-то из руководства клуба или тренерского штаба говорил: «Делай что хочешь, а бабки тебе дадут», — передает слова Тукманова «Все про спорт».

Напомним, что ранее экс-игрок клуба Владимир Обухов заявил, что решение об использовании допинга шло от руководства команды.

19 июля 2021 Международная федерация футбола (ФИФА) заявила о дисквалификации 29-летнего российского нападающего за нарушение антидопинговых правил на полгода. Во время выступления за московское «Торпедо» в 2013 году Обухов сдал положительный допинг-тест. В его организме был обнаружен метандиенон. Дисквалификация футболиста завершилась 2 декабря 2021 года.