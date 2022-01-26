49-летний Ягр может провести прощальный матч за «Авангард»

Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов назвал возможным проведение прощального матча чеха Яромира Ягра за «Авангард».

«50-летие — это хорошо. Ягр — безусловно, один из культовых игроков «Авангарда». Он не сыграл свой последний матч и, может быть, каким-то образом сможем вовлечь его в некую активность, связанную с «Авангардом». Мы с ним это обсуждали, когда он приезжал в Москву, он, что называется, «за любой кипиш. Сложно, но это возможно. Почему нет? Фетисов же играл за ЦСКА в 51 год», — передает слова Крылова «Матч ТВ».

Ягр выступал за омский клуб с 2004-й по 2005-й, а также с 2008 по 2011 годы. После этого чех перебрался в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Там он стал третьим в истории лиги бомбардиром. Его опережают только Горди Хоу и Уэйн Гретцки. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занимает четвертое место, отставая от Ягра на семь шайб.

Ягр является чемпионом Олимпийских игр 1998 года, а также двукратным чемпионом мира в составе сборной Чехии.

Ранее американское СМИ NBC Sports заявило, что Александр Овечкин меняет взгляды на хоккей.