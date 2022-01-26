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NBC: Овечкин меняет взгляды на хоккей

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NHL

Обозреватель NBC Sports Джей Джей Реган считает, что погоня Овечкина за рекордом Гретцки становится самой важной сюжетной линией вокруг «Вашингтон Кэпиталз».

«Овечкин вернул вечный рекорд в пределы досягаемости, он меняет то, как ты смотришь на игру. Каждый гол Овечкина значит больше, чем раньше. Каждый матч, в котором он не забивает, теперь кажется разочаровывающим. Этого просто невозможно избежать. Овечкин изменил разговоры вокруг рекорда Гретцки с «Возможно ли это вообще?» на «Он может это сделать», — написал Реган на NBC Sports.

В этом сезоне на счету Овечкина 29 заброшенных шайб и столько же результативных передач в 43 играх. Он занимает второе место в списке бомбардиров этого сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Лидирует нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо (17 + 42).

Также Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. На данный момент у 36-летнего россиянина 759 заброшенных шайб. Таким образом он приблизился к чеху Яромиру Ягру, который с 766 шайбами занимает третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю лиги.

Ранее Леонид Вайсфельд заявил, что Капризов по таланту сопоставим с Малкиным и Овечкиным.

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Хоккей. НХЛ
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