Вайцеховская объяснила, почему Коляде не дали выступить на ОИ

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а теперь спортивная журналистка Елена Вайцеховская рассказала, что Коляде не хватило времени, чтобы пересдать тест на коронавирус, который мог бы позволить фигуристу принять участие в Олимпийских играх.

«По информации RT, оказавшийся положительным тест был сделан в Санкт-Петербурге, и для того, чтобы его пересдать, уже просто не оставалось времени: заявочный дедлайн наступал через считаные часы, часть из которых съедала разница во времени между Питером и Пекином. Отсрочить замену спортсмена на запасного (в данном случае — на Евгения Семененко) тоже не позволяли сроки.

Важно другое: Коляда в нынешнем сезоне не является лидером сборной, ради которого можно было бы пойти на какие-то исключения из общих правил. В своем нынешнем состоянии он скорее кот в мешке», — написала Вайцеховская в статье на RT.

Напомним, что вчера Коляда сдал положительный тест на коронавирус. Была произведена замена, теперь на Олимпиаде выступит Евгений Семененко.

Коляда пропустил завершившийся в Эстонии чемпионат Европы из-за травмы стопы. Вместо него на турнир отправился Андрей Мозалев, который стал четвертым в соревнованиях мужчин-одиночников.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего в фигурном катании будет разыграно пять комплектов медалей.

Ранее сообщалось, что Мария Бутырская назвала катастрофой пропуск Олимпиады-2022 Колядой.