Вратарь сборной Хорватии признал, что Россия была сильнее в матче на ЧЕ по мини-футболу

Голкипер сборной Хорватии Жарко Лукетин высказался о результате матча с Россией (0:4) в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы по мини-футболу.

«Россия была сегодня лучше. Мы провели не лучший свой матч, и в одном голе виноват был я. Сборная России сильнее, и я ее поздравляю с крупной победой», — цитирует хорвата пресс-служба Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В составе россиян забитыми мячами отличились Артем Антошкин (дубль), Паулиньо и Иван Чишкала.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, сборная России возглавила группу C, набрав шесть очков. Хорватия занимает вторую позицию, имея в своем активе два балла.

В следующем матче группового этапа национальная команда России проведет встречу с Польшей. Игра состоится 29 января. В этот же день хорватская команда встретится со Словакией.

Ранее капитан сборной России по мини-футболу Сергей Абрамов высказался о победе над Хорватией в матче финальной стадии чемпионата Европы.