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«Питтсбург» благодаря двум передачам Малкина победил «Аризону»

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Gene J. Puskar/AP

«Питтсбург Пингвинз» переиграл «Аризону Койотиз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 6:3.

В составе победителей дублем отметился Крис Летанг. Также по одному голу записали на свой счет Брайан Раст, Сидни Кросби и Брайан Бойл.

Российский форвард Евгений Малкин провел на льду 17:52 и сделал две результативные передачи.

Таким образом, после 42 сыгранных матчей «Питтсбург» располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 59 очков.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, отдавший две результативные передачи в матче регулярного чемпионата против «Монреаль Канадиенс» (8:2), набрал сотое очко в лиге.

Всего в этом сезоне 24-летний россиянин набрал 49 (17+32) очков в 37 матчах и является лидером «Миннесоты» по результативности.

Таким образом, после 38 сыгранных матчей «Миннесота» находится на четвертой позиции в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 53 очка.

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Хоккей. НХЛ
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