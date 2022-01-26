Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В мире установлен антирекорд по числу заразившихся COVID-19 за неделю 05:50
Вайсфельд оценил состав сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022 05:42
Пьяный россиянин на снегоходе протаранил экипаж ДПС 05:37
Все школы одного российского города эвакуировали из-за «минирования» 05:27
В Минобороны России заявили о перебазировании в Белоруссию современных... 05:23
Жамнов рассказал, как COVID-19 влияет на подготовку хоккейной сборной России... 05:22
Северный флот начал учения в Баренцевом море 05:21
Названы лучшие продукты для укрепления суставов 05:04
Каждая третья девушка, которая любит вино, увлекается видеоиграми 05:00
В США рассказали о сделанном в 2007 году Путиным предупреждении 04:59
Бесплатная ставка 2000 р.

Экс-игрок «Рубина» Шатов объяснил, почему приостановил карьеру

close
100%
РИА Новости

Бывший футболист казанского «Рубина» Олег Шатов рассказал, почему приостановил профессиональную карьеру в ноябре 2021 года.

«Когда впервые появилась мысль приостановить карьеру? Это было в Казани, и это не спонтанное решение. К этому все шло. Тут и мое внутреннее состояние, и физическое ощущение моего организма.

Просто я мучился в тот момент. Не восстанавливался, а мучился, так как шло одно повреждение, оно тянуло за собой другое, третье. Решил, что сделаю так, как реально хочу», — приводит слова футболиста «Матч ТВ».

Последним клубом Шатова был «Рубин», за который он выступал с 2020 по 2021 год. Также полузащитник выступал за петербургский «Зенит» с 2013 по 2020 год. За это время он трижды становился чемпионом России, а также дважды брал Кубок и Суперкубок страны.

Сейчас Шатов вместе с «Уралом» проводит тренировочные сборы в Дубае. Свою карьеру в большом футболе он как раз начинал в клубе из Екатеринбурга.

Ранее Олег Шатов рассказал, как себя чувствует, три месяца не получая зарплату.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть