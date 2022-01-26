Экс-игрок «Рубина» Шатов объяснил, почему приостановил карьеру

Бывший футболист казанского «Рубина» Олег Шатов рассказал, почему приостановил профессиональную карьеру в ноябре 2021 года.

«Когда впервые появилась мысль приостановить карьеру? Это было в Казани, и это не спонтанное решение. К этому все шло. Тут и мое внутреннее состояние, и физическое ощущение моего организма.

Просто я мучился в тот момент. Не восстанавливался, а мучился, так как шло одно повреждение, оно тянуло за собой другое, третье. Решил, что сделаю так, как реально хочу», — приводит слова футболиста «Матч ТВ».

Последним клубом Шатова был «Рубин», за который он выступал с 2020 по 2021 год. Также полузащитник выступал за петербургский «Зенит» с 2013 по 2020 год. За это время он трижды становился чемпионом России, а также дважды брал Кубок и Суперкубок страны.

Сейчас Шатов вместе с «Уралом» проводит тренировочные сборы в Дубае. Свою карьеру в большом футболе он как раз начинал в клубе из Екатеринбурга.

Ранее Олег Шатов рассказал, как себя чувствует, три месяца не получая зарплату.