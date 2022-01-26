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Стала известна зарплата новичка «Зенита» Адамова

Зарплата новичка «Зенита» Адамова составит около 6 млн рублей в месяц

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Зарплата защитника Арсена Адамова в петербургском «Зените» составит около 6 миллионов рублей в месяц. Об этом сообщает «СЭ».

22-летний футболист перешел из екатеринбургского «Урала» 25 января.

В текущем сезоне Адамов сыграл в 17 матчах и отметился одним голом. Россиянин начинал свою карьеру в структуре грозненского «Ахмата». В составе клуба из столицы Чечни он провел четыре матча и в 2021 году перебрался в «Урал». Осенью прошлого года Адамов впервые был вызван в расположение молодежной сборной России.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость российского защитника составляет €1,5 млн.

После 18 туров в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» идет на первом месте, опережая идущее на второй строчке «Динамо» на два очка.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, почему советовал Арсену Адамову выбрать «Зенит».

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