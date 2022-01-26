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Тарасова рассказала о своем отношении к Fan ID

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Пресс-служба Первого канала

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о введении Fan ID.

Напомним, 17 декабря Госдума приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года.

«Я против введения паспорта болельщика, не нужен он. Действующая процедура нормальная. Понятно, почему болельщики недовольны», – приводит слова Тарасовой РБК.

Fan ID — электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Оформить его можно будет через портал госуслуг. В паспорте болельщика будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях. Он уже применялся в России на матчах Кубка Конфедераций 2017 года, а также на чемпионате мира — 2018.

Свое решение о бойкоте игр, на которых нужен будет Fan ID, уже высказали сообщества болельщиков столичных ЦСКА, «Спартака», а также петербургского «Зенита», «Ростова» «Краснодара» и ряд других клубов.

Ранее спортивный журналист и блогер Василий Уткин заявил, что не будет оформлять Fan ID.

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